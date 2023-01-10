Германия может передать Украине танки Leopard. Однако Берлин не предпримет такой шаг самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, цитируемого Reuters.

С таким заявлением немецкий канцлер выступил на мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ).

Он сказал, что западные союзники якобы «потратили долгое время на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу», а также по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

— Германия не пойдет на это (передача танков Leopard Украине — ред.) сама. Германия всегда будет оставаться единственной со своими друзьями и союзниками, – заявил Олаф Шольц.

Ранее стало известно, что Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.