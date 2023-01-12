Фото для иллюстрации

Утром 12 января украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник «Орлан-10».

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Утром 12 января подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25», - говорится в сообщении.

Также на юге украинские военные уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Напомним, в течение 11 января российская армия потеряла убитыми еще 430 солдат. В общей сложности за 323 дня вторжения россияне недосчитались 113 990 своих военных.