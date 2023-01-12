Национальный заповедник «София Киевская» открывает в здании Консистории небольшой коворкинг «Софит», который заработает 16 января.

Об этом сообщает пресс- служба заповедника в Facebook.

Поработать здесь приглашают фрилансеров или небольшие команды до 20 человек, которым нужно комфортное рабочее пространство и площадка для общения с единомышленниками.

В заповеднике отметили, что из-за снижения спроса и количества посетителей музейное дело переживает не лучшие времена, так что за каждый час аренды рабочего места нужно будет заплатить. Впрочем, в день открытия первые два часа аренды будут бесплатными.

Здесь обещают бесперебойное электроснабжение, скоростной интернет и укрытие на случай воздушной тревоги.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области. Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП).