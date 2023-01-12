Национальный заповедник «София Киевская» открывает в здании Консистории небольшой коворкинг «Софит», который заработает 16 января.
Об этом сообщает пресс- служба заповедника в Facebook.
Поработать здесь приглашают фрилансеров или небольшие команды до 20 человек, которым нужно комфортное рабочее пространство и площадка для общения с единомышленниками.
В заповеднике отметили, что из-за снижения спроса и количества посетителей музейное дело переживает не лучшие времена, так что за каждый час аренды рабочего места нужно будет заплатить. Впрочем, в день открытия первые два часа аренды будут бесплатными.
Здесь обещают бесперебойное электроснабжение, скоростной интернет и укрытие на случай воздушной тревоги.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области. Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП).
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Национальный заповедник «София Киевская» открывает в здании Консистории небольшой коворкинг «Софит», который заработает 16 января.
Об этом сообщает пресс- служба заповедника в Facebook.
Поработать здесь приглашают фрилансеров или небольшие команды до 20 человек, которым нужно комфортное рабочее пространство и площадка для общения с единомышленниками.
В заповеднике отметили, что из-за снижения спроса и количества посетителей музейное дело переживает не лучшие времена, так что за каждый час аренды рабочего места нужно будет заплатить. Впрочем, в день открытия первые два часа аренды будут бесплатными.
Здесь обещают бесперебойное электроснабжение, скоростной интернет и укрытие на случай воздушной тревоги.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области. Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП).