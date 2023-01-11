Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области. Злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (МП).

После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал российских захватчиков и оправдывал их военные преступления, сообщает пресс-центр СБУ.

Для этого он присоединился к прокремлевскому телеграмму-сообществу «русская весна». Там он призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев.

Кроме этого, активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам.

Особо «отмечал» воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.

В своих сообщениях злоумышленник популяризировал оккупантов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны. Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.

По инициативе СБУ обнаруженные материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу. По выводам экспертов, документированные «публикации» угрожают государственной безопасности Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Разоблачение проводили сотрудники СБУ г. Киева и Киевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана в публичном оправдании российской вооруженной агрессии против Украины.