На мебельной фабрике в Николаеве по состоянию на 12 января в производстве задействовано пять специалистов. До полномасштабной российской агрессии работало почти в десять раз больше. Заказ, поступивший перед новым годом, дает перспективы восстановления довоенных объемов.

Об этом рассказал владелец одной из николаевских мебельных фабрик Валентин Бельский, передает Суспільне.

По словам Бельского, после 24 февраля 2022 года была определенная растерянность. Но уже в конце апреля начали думать о возобновлении производства.

— В первую очередь, пытались закрыть те долги, которые у нас в начале года появились. Такие как обязательства по контрактам, по нашим клиентам. В мае буквально несколько человек вместе со мной начали выходить на производство, – рассказал владелец фабрики.

Менеджер фабрики Татьяна Даньшова говорит, что получали заказы, вызванные именно событиями военного времени.

– Мы начали работать – и раскладушки, и кровати. На нас выходили благотворительные организации, которые помогали во время войны, давали запросы, которые были нужны внутренне перемещенным лицам, людям, которые переезжали с территорий, на которых велись боевые действия, — сказала Татьяна.

К концу 2022 года с заказами начали обращаться и мощные компании. В декабре 2022 года был подписан новый контракт.

— Дунайское пароходство заказало у нас мебель. Думаю, что это предприятие сейчас одно из немногих развивающихся знаем причины — по «зерновым соглашениям». Поэтому, выполнив контракт, получили наконец хоть какие-то средства для обращения, — сказал Валентин Бельский.

Из эвакуации, говорит Татьяна Даньшова, возвращаются рабочие, это дает надежду на будущее.

– Люди возвращаются. Кто раньше уехал по каким-то своим личным обстоятельствам, они возвращаются, к нам обращаются: мы уже на месте, мы готовы, – рассказала Татьяна.

Как рассказал владелец фабрики, коллектив предприятия надеется возобновить довоенные объемы производства и активно участвовать в восстановлении освобожденных от агрессора территорий.