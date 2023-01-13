Министр обороны Алексей Резников утверждает, что Россия ежедневно теряет в войне около 500-600 военных, а Украина только десятую часть этого.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Министр также считает, что россияне могут пытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

Алексей Резников добавил, что Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

– Весна – лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы тоже должны быть готовы к старту, подытожил глава Минобороны.

Напомним, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 114 военных погибших.