Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация с эффективностью и прогнозируемостью графиков отключений света улучшается, невзирая на постоянные атаки российских террористов по энергетической инфраструктуре.

Об этом он сказал во время визита в «ДТЭК Одесские электросети», сообщает пресс- служба Министерства энергетики.

— Операторы систем распределения электроэнергии должны соблюдать справедливость при применении графиков ограничения поставок электроэнергии. Еще с ноября работают мобильные группы из представителей Министерства энергетики, Госэнергонадзора, НКРЭКУ, СБУ для проверок соблюдения графиков и принципов справедливости при применении вынужденных отключений потребителей. Поступало большое количество жалоб. Но сейчас ситуация постепенно улучшается, – отметил Герман Галущенко.

Напомним, в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.