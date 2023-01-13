В ходе оккупации Херсона работник исправительной колонии перешел на сторону РФ. Он охранял местную застенку, однако после освобождения города его задержали.

Об этом сообщает СБУ.

— Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что коллаборант получил «должность» в рядах созданной агрессором «исправительной колонии». Он охранял режимный объект РФ, в который оккупанты привозили репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

— Оккупанты пытали украинских граждан и пытались «выбить» из них согласие на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять «камеры» и «периметр» российской застенки, — заявили в СБУ.

Правоохранители обнаружили его уже в Одессе и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что из-за несанкционированного доступа к Единой государственной е-системе в сфере строительства ряд лиц пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов.