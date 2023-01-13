Разработка украинского ударного дрона дальностью 1000 км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить.

Об этом во время брифинга сообщила представитель государственного концерна «Укроборонпром» Наталья Сад, передает Интерфакс-Украина.

— На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи. км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, сейчас говорить ничего не можем, — сказала она.

В октябре 2022 года в ДК «Укроборонпром» дали понять, что завершают разработку ударного беспилотника.

— Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства, — сообщили в госконцерне.

Напомним, в декабре сообщалось, что дрон уже практически готов и проходит испытание. По характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, делающие его уникальным.