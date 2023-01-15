«Укрзалізниця» назначила дополнительный эвакуационный поезд на 15 января – из Покровска Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает официальный сайт перевозчика.

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

Как сообщалось, российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.