С начала полномасштабного российского вторжения все больше украинцев стали интересоваться политикой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

— Во время войны усилилась заинтересованность населения политикой (в определенной степени политикой интересуются 60,5%, очень интересуются 29,9%), что полностью вкладывается в логику войны: она идет не только на поле боя, но и войной в сфере политики и идеологии, – говорится в сообщении.

Отмечается, что три четверти респондентов (75,9%) считают, что сейчас люди могут свободно выражать свои политические взгляды. Это может указывать на согласованность сегодняшних взглядов основной части населения с официальной позицией и сообщениями властей.

Также достаточно высок (60,2%) уровень согласия с тем, что в Украине существуют политические лидеры, которые могли бы эффективно управлять страной.

— Этот показатель вполне понятен, поскольку большинство довоенных политических лидеров остались в украинской политике, некоторые новые политические лидеры укрепили свои позиции, а также из-за роста доверия к институтам власти. Ощутимо меньше прибавилось тех, кто согласен с существованием в Украине политических партий и движений, которым можно доверить власть (их количество выросло с 24% в 2021 году до 34,5% в 2022), – отметили в КМИС.

Также украинцы во время войны снизили свои финансовые ожидания. Если до войны абсолютное большинство (58%) низко оценивало экономическую ситуацию, то сейчас абсолютное большинство останавливается на средних ее оценках (53,9%).

— Это парадоксальное изменение в общественном мнении, как и другие значительные его трансформации, можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны. В то же время лишь около трети населения (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне, для того чтобы жить нормально, – говорится в сообщении.

Относительно морально-психологический стан общества, то, несмотря на все впечатляющие изменения в общественном мнении, восприятие цинизма в обществе (в понимании пренебрежительного отношения к общепринятым нормам морали) принципиально не изменилось.

Произошли положительные изменения, но до сих пор абсолютное большинство опрошенных (51,6%) рассматривают других в циничном свете. При этом есть два положительных момента. Во-первых, большинство опрошенных верят в искренность помощи украинцами друг другу, чего раньше не было. Во-вторых, по показателям цинизма украинское общество вышло на состояние 1992 года (после этого показатели были стабильно хуже), когда впервые было сделано соответствующее намерение.

Другие индикаторы морально-психологического состояния вполне положительны. Так, значительно уменьшилось количество тех, кто верит, что «каждому человеку на роду написано, какая жизнь он проживет» (индикатор фатализма) – с 59,3% в 2002 году до 35,1% в 2022 году.

Увеличилось и количество тех, кто уверен в своих силах – с 42% в 2021 году до 56,4% в 2022 году.

В пользу психологической устойчивости говорит готовность абсолютного большинства людей (69%) терпеть проблемы, связанные с войной, до самой победы. Показателен и оптимизм в краткосрочной перспективе – более двух третей опрошенных (67,9%) ответили, что ожидают налаживания жизни в 2023 году.

Более 95% опрошенных уверены в победе Украины в войне с Россией. При этом абсолютное большинство респондентов (63,2%) ожидает его в течение ближайшего года или даже быстрее. Только 26% ответили, что война продлится больше года. Итак, в обществе существуют значительные надежды на скорое завершение военного противостояния с Россией, финалом которого будет наша победа.

Почти все респонденты дают высокие (63,8%) или средние (32,1%) оценки международной поддержки, предоставляемой Украине для победы над Россией.

Напомним, 78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины, показали результаты опроса Киевского международного института социологии.