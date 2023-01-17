У оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления. Однако следует понимать, что большинство доступной информации - ложно и следует помнить, как часто россияне распространяют дезинформацию.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

— Враг готовит разные сценарии. И занимается дезинформацией, производя вбрасывание через различные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень «экзотических», как, например, десант в Одессу. Потому что сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия, – объяснил он.

По словам Юсова, цели Путина остаются неизменными – геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.

— Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает, — подытожил представитель ГУР МО.

Напомним, что вечером 16 января российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Очаковской общины Николаевской области.