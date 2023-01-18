По данным на утро среды, 18 января, украинские военные ликвидировали в сутки 820 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 117 тысяч 770 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 18.01 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских войск.
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По данным на утро среды, 18 января, украинские военные ликвидировали в сутки 820 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 117 тысяч 770 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 18.01 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских войск.