Противник за прошедшие сутки, 17 января, нанес 6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов. Также произвел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.

Так, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа на Донетчине.

Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.