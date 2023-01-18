Минобороны России пытается повысить профессионализм российских военных, вводя ряд новых правил, однако это вызывает критику и возмущение со стороны военных блоггеров и представителей власти оккупированных территорий.

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

В частности, новые правила ограничивают использование личных транспортных средств и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий и устанавливают более строгие правила стандартов ухода за военнослужащими на передовой.

— Минобороны России, вероятно, пытается ввести эти меры, чтобы привить российским войскам больший профессионализм и, возможно, оценить способность нижестоящих командиров выполнять приказы в соответствии со стандартами» — говорится в сообщении.

В частности, после украинского удара по оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого погибли до 400 мобилизованных российских военнослужащих, МО РФ отметило отсутствие надлежащей практики оперативной безопасности среди российских военнослужащих, заявив, что удар стал возможным из-за использования мобилизованными личных мобильных телефонов. Несмотря на это, новые правила, анонсированные РФ, обусловили волну критики в адрес российского военного руководства.

– Несколько известных представителей провоенного информационного пространства, в том числе официальные лица России и «Донецкой Народной Республики», ухватились за эти рекомендации, чтобы поддержать дальнейшую критику Минобороны России, предполагая, что министерство, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в попытках профессионализации и модернизации. – пишут аналитики.

В частности, депутат Московской городской думы Андрей Медведев пожаловался, что МО РФ игнорирует реальные проблемы на фронте и запрещает движение личного автотранспорта в зонах боевых действий, что ограничивает возможности волонтеров по обеспечению военнослужащих на передовой. Также Медведев и замминистра информации «ДНР» Даниил Бессонов отметили, что запрет на некоторые виды личной электроники лишит солдат возможности управлять квадрокоптерами и сохранять карты местности в автономном режиме.

Напомним, что по данным на утро среды, 18 января, украинские военные ликвидировали в сутки 820 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 117 тысяч 770 военных.