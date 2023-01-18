Латвия в ближайшее время отправит в Украину новые партии военной помощи. Туда войдут зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

Об этом сообщила министер обороны Латвии Инара Мурниеце.

Во время рабочего визита в Украину министерша встретилась с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине в ближайшее время.

Мурниеце объявила, что в скором времени Латвия передаст Силам обороны Украины ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

Также в этом году Латвия продолжит обучение военнослужащих разных уровней Вооруженных сил Украины. В планах — увеличить интенсивность обучения и подготовить, по крайней мере, вдвое больше украинских бойцов, чем в 2022 году.

В Минобороны Латвии сообщили, что Мурниеце примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») для согласования дальнейшей помощи Украине.

Но перед этим министерша встретится с министрами обороны Польши, Эстонии, Литвы и Великобритании. Целью этих встреч является «обсуждение геополитической ситуации и координация мер по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией».