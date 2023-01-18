Об этом сообщила министер обороны Латвии Инара Мурниеце.
Во время рабочего визита в Украину министерша встретилась с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине в ближайшее время.
Мурниеце объявила, что в скором времени Латвия передаст Силам обороны Украины ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
Также в этом году Латвия продолжит обучение военнослужащих разных уровней Вооруженных сил Украины. В планах — увеличить интенсивность обучения и подготовить, по крайней мере, вдвое больше украинских бойцов, чем в 2022 году.
В Минобороны Латвии сообщили, что Мурниеце примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») для согласования дальнейшей помощи Украине.
Но перед этим министерша встретится с министрами обороны Польши, Эстонии, Литвы и Великобритании. Целью этих встреч является «обсуждение геополитической ситуации и координация мер по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией».
Ранее сообщалось, что Украина предлагает США передать ВСУ ракеты ATACMS при четких условиях, что Украина будет согласовывать цели с американскими представителями.
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Об этом сообщила министер обороны Латвии Инара Мурниеце.
Во время рабочего визита в Украину министерша встретилась с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине в ближайшее время.
Мурниеце объявила, что в скором времени Латвия передаст Силам обороны Украины ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
Также в этом году Латвия продолжит обучение военнослужащих разных уровней Вооруженных сил Украины. В планах — увеличить интенсивность обучения и подготовить, по крайней мере, вдвое больше украинских бойцов, чем в 2022 году.
В Минобороны Латвии сообщили, что Мурниеце примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») для согласования дальнейшей помощи Украине.
Но перед этим министерша встретится с министрами обороны Польши, Эстонии, Литвы и Великобритании. Целью этих встреч является «обсуждение геополитической ситуации и координация мер по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией».
Ранее сообщалось, что Украина предлагает США передать ВСУ ракеты ATACMS при четких условиях, что Украина будет согласовывать цели с американскими представителями.