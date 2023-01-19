Компания Twitter выставила на онлайн-аукцион сотни предметов из штаб-квартиры в Сан-Франциско.

Об этом пишет BBC.

До окончания торгов осталось чуть меньше суток. Статуя логотипа-птички сейчас стоит 11 тысяч долларов. Кашпо длиной 190 см в форме символа @ стоит 4 тысячи 300 долларов.

Среди лотов есть эспрессо-машины La Marzocco и фонтан с газированными напитками и диспенсером для льда. Техногигант также продает журнальные столики Herman Miller – они стоят около 2 тысяч долларов.

Twitter также распродает печатное оборудование, звукоизоляционные кабины для конференций и дизайнерские диваны.

В ноябре владелец соцсети Илон Маск заявил о значительном падении дохода Twitter после ухода нескольких рекламодателей. Он также предупредил, что компания может обанкротиться .

Напомним, в течение первой недели после того, как Илон Маск приобрел Twitter, ежедневный рост числа пользователей достиг максимальных показателей .