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По данным на утро четверга, 19 января, украинские военные ликвидировали в сутки 760 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 тысяч 530 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 19.01 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.
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По данным на утро четверга, 19 января, украинские военные ликвидировали в сутки 760 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 тысяч 530 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 19.01 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.