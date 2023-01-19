По данным на утро четверга, 19 января, украинские военные ликвидировали в сутки 760 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 тысяч 530 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 19.01 ориентировочно составили:

личного состава - около 118 530 (+760) человек ликвидировано,

танков - 3136 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 6235 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2122 (+14) ед,

РСЗО - 442 (+0) ед,

средств ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+1) ед,

вертолетов - 277 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1882 (+6),

крылатых ракет - 749 (+0),

кораблей /катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4896 (+7) ед,

специальной техники - 190 (+0).

Напомним, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.