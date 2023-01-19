Село Благодатное Николаевского района, недалеко от Снигиревки, трижды занимали российские войска. С первых дней полномасштабного вторжения армия РФ уничтожала дома местных жителей тяжелой техникой – в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

О начале войны и жизни с детьми в погребе, об обстрелах села русскими войсками рассказала жительница Благодатного Татьяна.

— 24 февраля началась война, а 26-го мой муж добровольно пошел служить. У меня двое детей. Русские проезжали мимо деревни, но они нас не трогали. После того, как наши заехали в деревню, уже начался ад (начались российские обстрелы — ред.), — вспоминает Татьяна.

Женщина вспоминает, что россияне «били куда попало, даже не смотрели куда».

—26 марта начались бои в конце улицы, там всю ночь были бои, там все горело, там все бомбили. 27-го мы начали убегать. К нам пришли и сказали: «Берите детей своих и спасайте, потому что идет колонна русских». Люди ушли с белым флагом. У свекрови нога больна. Мы бежали, я кричала: «Люди, подождите». Я уже на соске прицепила белую веревку, чтобы хотя бы махать. Мы уже вышли на дорогу, и по нам бьют снаряды. Один снаряд летит и нам кричат, чтобы мы ложились. Мы детей бросаем, ложимся на всех детей и ждем. Потом снова немного пробежали — снова кричат, чтобы ложились, — рассказывает Татьяна.

— Едут с первой улицы наши ребята на БТР. Русские стояли на мосту. Чтобы нас прикрыть, наши ребята на БТР летят на столь безумной скорости. Они пролетают, мы перебегаем по линии, где Благодатное, и взрывается тот БТР. Потом, когда мы уже пробежали, везли уже двух двухсот наших ребят, —говорит Татьяна.

Люди пробежали 17 километров в соседнее Засилье и уже там их приютили местные. Затем их забрали представители Красного Креста.

— Села нет. Сейчас проживает где-то человек пять и то в одном доме. Села нет, все разрушено. Людям жить негде. Государство, может, даст людям жилье, но здесь негде жить. Я даже не знаю, можно ли это село отстроить. Даже мы домой пришли, а там снаряды и ловушка, — говорит Татьяна.

Напомним, что в селе Киселевка Первомайской территориальной громады в Николаевской области, которая находится в 55 километрах от Николаева и с марта 2022 года по ноябрь фактически находилось в зоне боевых действий, в настоящее время из-за российских обстрелов разрушено около 75% жилого фонда.