Компания ДТЭК опровергла информацию о том, что якобы по вызову соседей будут выезжать их мобильные бригады и в ручном режиме будут выключать свет в тех домах, где он есть.

Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

— Компания не производит никаких отключений «по жалобам» в любом из регионов, где работают ДТЭК Сети, – отметили там.

В компании объяснили, что большинство отключений происходит дистанционно. Бригады выезжают только к небольшой части домов, или к линиям, питающим критическую инфраструктуру, чтобы отключить дома, тоже расположенные на этой линии.

— Для обеспечения социальной справедливости и обеспечения равных условий для людей призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно. Это позволит уменьшить количество и продолжительность отключений для украинцев, – подчеркнули в ДТЭК.

Информация о том, что компания ДТЭК начнет выезжать «по вызову соседей» и выключать свет, распространились после того, как об этом в своем Facebook написал глава Никопольского РВА на Днепропетровщине Евгений Евтушенко. Он отметил, что проводил переговоры с представителями компании и в ДТЭК рассматривали возможность создания таких бригад. Вероятно, речь шла только о Никопольском районе, потому что после последнего ракетного обстрела в Днепропетровской области сложилась крайне тяжелая ситуация с электроснабжением, и графики там пока не действуют.

Напомним, в Украине 19 января сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления.