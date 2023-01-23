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В настоящее время в Запорожском направлении оккупационные войска российской федерации не совершают масштабных наступательных действий.
Об этом начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил в эфире телемарафона «Единые новости".
— Что касается ситуации в Запорожском направлении. Враг активных и масштабных действий не предпринимает, – сказал Ерин.
При этом он проинформировал, что фиксируются регулярные попытки врага малыми группами – до десяти человек – совершать штурмовые действия по позициям украинских военных.
Согласно его словам, на отдельных участках войска России имели определенные успехи, однако все позиции Сил обороны Украины восстановлены.
В то же время, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны рассказал, что сейчас ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной. В частности, продолжаются вражеские обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. В этом отношении Ерин подчеркнул, что основной мишенью российских войск является гражданская инфраструктура.
Напомним, что в течение суток противник нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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В настоящее время в Запорожском направлении оккупационные войска российской федерации не совершают масштабных наступательных действий.
Об этом начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил в эфире телемарафона «Единые новости".
— Что касается ситуации в Запорожском направлении. Враг активных и масштабных действий не предпринимает, – сказал Ерин.
При этом он проинформировал, что фиксируются регулярные попытки врага малыми группами – до десяти человек – совершать штурмовые действия по позициям украинских военных.
Согласно его словам, на отдельных участках войска России имели определенные успехи, однако все позиции Сил обороны Украины восстановлены.
В то же время, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны рассказал, что сейчас ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной. В частности, продолжаются вражеские обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. В этом отношении Ерин подчеркнул, что основной мишенью российских войск является гражданская инфраструктура.
Напомним, что в течение суток противник нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.