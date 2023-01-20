По данным на утро пятницы, 20 января, украинские военные ликвидировали в сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 119 тысяч 300 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 20.01 ориентировочно составили:

личного состава - около 113 300 (+770) человек ликвидировано,

танков - 3139 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6241 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2129 (+7) ед,

РСЗО - 442 (+0) ед,

средств ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1886 (+4),

крылатых ракет - 749 (+0),

кораблей /катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,

специальной техники - 190 (+0).

Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.