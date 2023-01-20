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По данным на утро пятницы, 20 января, украинские военные ликвидировали в сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 119 тысяч 300 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 20.01 ориентировочно составили:
Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
По данным на утро пятницы, 20 января, украинские военные ликвидировали в сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 119 тысяч 300 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 20.01 ориентировочно составили:
Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.