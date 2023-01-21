Группа из 15 украинских саперов 20 января завершила недельную учебу в Камбодже, где эксперты, разминирующие одну из самых загрязненных минами стран в мире, поделились своим опытом.

Украинский сапер Станислав Куликовский сообщил журналистам, что его команда благодарна за обучение, и добавил, что в Украине 13 саперов погибли во время работы, 64 – получили ранения.

Станислав Куликовский, которого цитирует агентство AP, заявил, что главным вызовом для украинских саперов является масштаб работы, и важно обеспечить обезвреживание всех мин до того, как люди вернутся в свои города и села.

Учеба будет продолжаться с помощью регулярных видеоконференций, а команда из камбоджийских экспертов отправится в Польшу в апреле, чтобы учить больше украинцев, сообщил Оум Фумро, заместитель генерального секретаря Камбоджийского центра противоминной деятельности.

По его словам, Камбоджа также предоставляет Украине опытных служебных собак и учит, как использовать их для обнаружения мин.

Камбоджийские саперы являются одними из самых опытных в мире, и в последнее десятилетие под эгидой ООН их направляли для работы в Африке и на Ближнем Востоке. Камбоджа все еще усеяна минами после трех десятилетий войны и внутренних конфликтов, завершившихся в 1998 году.

Напомним, в январе 2023 года украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.