|Швидкість вітру:
|4.5 м/с
|Схід сонця:
|07:30
|Захід сонця:
|16:35
|Температура завтра:
|+10 C°
|Швидкість вітру:
|3.5 м/с
|Схід сонця:
|07:48
|Захід сонця
|16:28
|Температура завтра:
|+5 C°
ООН направила в Соледар Донецкой области, где идут тяжелые бои, первую партию гуманитарной помощи из трех грузовиков. В город отправили еду, воду и медикаменты.
Запасы пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для около 800 человек доставили в районы, контролирующие украинские войска, пишет The Guardian.
По словам официального представителя Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенса Лаэрке, в Соледар отправили колонну из трех грузовиков. Запасы пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для около 800 человек доставили в районы, которые контролируют украинские войска.
Представитель ООН не сообщил детали маршрута и местонахождение колонны или то, каким образом удалось обеспечить безопасность. По его словам, грузовики отправляли из Днепра.
– Люди там остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что эта колонна досталась, – сказал Лаэрке.
Он добавил, что ООН намерена в ближайшие дни увеличить объемы гуманитарной помощи для прифронтовых районов Украины.
Напомним, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
ООН направила в Соледар Донецкой области, где идут тяжелые бои, первую партию гуманитарной помощи из трех грузовиков. В город отправили еду, воду и медикаменты.
Запасы пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для около 800 человек доставили в районы, контролирующие украинские войска, пишет The Guardian.
По словам официального представителя Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенса Лаэрке, в Соледар отправили колонну из трех грузовиков. Запасы пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для около 800 человек доставили в районы, которые контролируют украинские войска.
Представитель ООН не сообщил детали маршрута и местонахождение колонны или то, каким образом удалось обеспечить безопасность. По его словам, грузовики отправляли из Днепра.
– Люди там остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что эта колонна досталась, – сказал Лаэрке.
Он добавил, что ООН намерена в ближайшие дни увеличить объемы гуманитарной помощи для прифронтовых районов Украины.
Напомним, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.