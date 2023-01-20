ООН направила в Соледар Донецкой области, где идут тяжелые бои, первую партию гуманитарной помощи из трех грузовиков. В город отправили еду, воду и медикаменты.

Запасы пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для около 800 человек доставили в районы, контролирующие украинские войска, пишет The Guardian.

По словам официального представителя Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенса Лаэрке, в Соледар отправили колонну из трех грузовиков. Запасы пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для около 800 человек доставили в районы, которые контролируют украинские войска.

Представитель ООН не сообщил детали маршрута и местонахождение колонны или то, каким образом удалось обеспечить безопасность. По его словам, грузовики отправляли из Днепра.

– Люди там остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что эта колонна досталась, – сказал Лаэрке.

Он добавил, что ООН намерена в ближайшие дни увеличить объемы гуманитарной помощи для прифронтовых районов Украины.

Напомним, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.