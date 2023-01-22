На оккупированной Херсонской области россияне под видом программы экономии электроэнергии проверяют места жительства граждан.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

— Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, пытается создать базу данных мест обитания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии. Под видом выполнения «программы экономии электроэнергии» так называемая «власть» принимает меры по подписанию «акта о подтверждении фактического места жительства гражданина», – говорится в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь российские захватчики массированно обстреляли Херсонщину и сам Херсон. Однако уже днем Вооруженные Силы ответили оккупантам.