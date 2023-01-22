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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, выразив уверенность в победе Украины в войне с Россией.
- Сегодня мы отмечаем День соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Все наши регионы. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион, – заявил Владимир Зеленский.
– Все это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Приднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым.. Моя Украина. Наша Украина. Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная, – добавил он.
Напомним, 78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины , показали результаты опроса Киевского международного института социологии.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, выразив уверенность в победе Украины в войне с Россией.
- Сегодня мы отмечаем День соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Все наши регионы. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион, – заявил Владимир Зеленский.
– Все это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Приднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым.. Моя Украина. Наша Украина. Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная, – добавил он.
Напомним, 78,5% наших граждан оптимистично оценивают будущее Украины , показали результаты опроса Киевского международного института социологии.