Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, выразив уверенность в победе Украины в войне с Россией.

- Сегодня мы отмечаем День соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Все наши регионы. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион, – заявил Владимир Зеленский.