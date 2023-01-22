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По состоянию на утро воскресенья 22 января в Украине увеличилось потребление электроэнергии из-за понижения температуры, дефицит мощности остается существенным.
Однако, несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены несколько больше, чем вчера, лимиты потребления на все сутки, сообщает «Укрэнерго».
— Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения, – предупреждают в Укрэнерго.
В то же время в «Николаевоблэнерго» сообщили, что по состоянию на 22 января на территории области не применяются почасовые графики отключения света. Их применение приостановили с 2:00 21 января. Однако, отмечают в облэнерго, у жителей области возможны плановые или аварийные отключения.
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По состоянию на утро воскресенья 22 января в Украине увеличилось потребление электроэнергии из-за понижения температуры, дефицит мощности остается существенным.
Однако, несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены несколько больше, чем вчера, лимиты потребления на все сутки, сообщает «Укрэнерго».
— Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения, – предупреждают в Укрэнерго.
В то же время в «Николаевоблэнерго» сообщили, что по состоянию на 22 января на территории области не применяются почасовые графики отключения света. Их применение приостановили с 2:00 21 января. Однако, отмечают в облэнерго, у жителей области возможны плановые или аварийные отключения.