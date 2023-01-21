В Николаевской области приостановлено применение почасовых отключений электроэнергии. Ограничения не применяются с 2.00 21 января.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества «Николаевоблэнерго».

«С 2:00 до сих пор (по состоянию на 8:40 21 января — ред.) почасовые графики не применяются», — говорится в сообщении.

По состоянию на 8:40 неизвестно, будут ли применяться почасовые отключения в дальнейшем. В компании отметили, что ограничения для потребителей будут действовать в случае, если потребление электроэнергии превысит предоставленные лимиты.

«Как будет дальше, будем ли «влезать» в лимиты, зависит от каждого из нас», — сообщили в облэнерго.

График почасовых отключений подразумевает отсутствие электроснабжения на период не более двух часов. В Николаевской области потребители поделены на три группы отключений. В Николаеве также используются графики отключений.