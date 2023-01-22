На стене казармы, где размещаются российские военные, во временно оккупированном Мариуполе появилась надпись «Слава ВСУ».

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

— Кальмиусский район. Стена казармы русских. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь! Доброе утро еще один день, который приближает нашу победу! – говорится в сообщении.

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что с 1 января 2023 года оккупанты устроили обязательную паспортизацию учителей, медицинских работников, полицейских и работников государственных органов власти.