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В Николаевской области по состоянию на утро 23 января зафиксировано превышение лимитов. Поэтому будут действовать почасовые графики отключения света.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
Там добавили, что отключения коснутся потребителей третьей очереди.
Напомним, в выходные дни, 21 и 22 января, на территории Николаевской области не применялись почасовые графики отключения света. Их применение приостановили с 2:00 21 января .
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В Николаевской области по состоянию на утро 23 января зафиксировано превышение лимитов. Поэтому будут действовать почасовые графики отключения света.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
Там добавили, что отключения коснутся потребителей третьей очереди.
Напомним, в выходные дни, 21 и 22 января, на территории Николаевской области не применялись почасовые графики отключения света. Их применение приостановили с 2:00 21 января .