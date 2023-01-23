В Николаевской области по состоянию на утро 23 января зафиксировано превышение лимитов. Поэтому будут действовать почасовые графики отключения света.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Там добавили, что отключения коснутся потребителей третьей очереди.

Напомним, в выходные дни, 21 и 22 января, на территории Николаевской области не применялись почасовые графики отключения света. Их применение приостановили с 2:00 21 января .