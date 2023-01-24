Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов отметил, что по завершении войны придется искать сбалансированное решение относительно будущего украинцев, которые сейчас переехали в ЕС и оформили временную защиту.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

По его словам, у ЕС есть понимание, что для восстановления Украины важно, чтобы эти украинцы вернулись домой, но на нынешнем этапе войны об этом рано говорить.

— Безусловно, Евросоюз планирует их возвращение и планируются инструменты для содействия такому возвращению. Но мы сейчас еще не на той стадии, чтобы вести эту дискуссию — мы должны победить. И после этого, очевидно, ЕС пересмотрит вопрос статуса украинцев, получивших убежище. Но я бы рассматривал этот вопрос в комплексе и также в контексте нашей европейской интеграции. Я считаю, что украинские специалисты — безотносительно ситуации, которая есть сейчас — должны иметь право работать в Евросоюзе, приобретать опыт, возвращаться в Украину, продолжать работать в Украине, работать в других странах. Мы должны найти оптимальный баланс между свободой передвижения, возможностью работать за границей и участием наших людей в восстановлении Украины после нашей победы, отметил Всеволод Ченцов.

Напомним, иммиграционная служба Финляндии объявила, что все виды жительства, предоставленные украинцам для временной защиты, будут автоматически продлены до 4 марта 2024 года.