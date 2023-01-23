Иммиграционная служба Финляндии объявила, что все виды жительства, предоставленные украинцам для временной защиты, будут автоматически продлены до 4 марта 2024 года.

Все виды на жительство, предоставленные на основании временной защиты украинцам, автоматически продлят до указанной даты, пишет РБК-Украина .

— Обычно те, кто хочет продлить вид на жительство, должны подать заявление. Теперь, когда в закон об этих разрешениях внесены изменения, мы можем продлить разрешения, не требуя от них никаких действий, – заявила региональный руководитель отдела предоставления убежища Минна Серрадж.

Лица, отвечающие требованиям, будут проинформированы о продлении вида на жительство. Карты вида на жительство, выданные для временной защиты, могут быть использованы для подтверждения законного пребывания украинцев в Финляндии и предоставления ему права на работу.

Обычно карточку вида на жительство нужно продлевать по истечении срока ее действия, но сейчас этого делать не нужно. Лица, имеющие право на проживание под временной защитой, также могут бесплатно подать заявку на получение такой карты. Крайний срок подачи заявок – до 25 января 2023 года. Заявление нужно подать в Enter Finland.

Также лица, получившие статус временной защиты могут подать заявление на проживание в муниципалитете на основании одного года проживания в стране. Такие заявки можно подавать с 1 марта. Те, кто проживает в муниципалитете, будут иметь больше доступа к услугам, чем проживающие в центре приюта.

Ранее власти Финляндии объявили о готовности принять украинских беженцев, которым не хватает мест в Эстонии. Финляндия готова принимать от 50 до 100 украинцев в неделю, чтобы помочь эстонским властям справиться с трудностями, вызванными большим количеством беженцев.

Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих. Страна также заморозила активы россиян на сумму 187 миллионов евро.