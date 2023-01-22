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В Финляндии уже заморозили активы россиян на сумму 187 миллионов евро.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на издание Yle.
Как сообщает издание, делами замороженных активов в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов. В настоящее время ведомство заморозило активы на сумму 187 миллионов евро.
— Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность, – рассказал начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.
Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.
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В Финляндии уже заморозили активы россиян на сумму 187 миллионов евро.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на издание Yle.
Как сообщает издание, делами замороженных активов в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов. В настоящее время ведомство заморозило активы на сумму 187 миллионов евро.
— Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность, – рассказал начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.
Напомним, Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.