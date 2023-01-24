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Украинские военные за минувшие сутки, 23 января, ликвидировали 690 российских оккупантов, а также «приземлили» 2 вражеских самолета и 4 вертолета.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 24 января ориентировочно составили:
Напомним, на Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Украинские военные за минувшие сутки, 23 января, ликвидировали 690 российских оккупантов, а также «приземлили» 2 вражеских самолета и 4 вертолета.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 24 января ориентировочно составили:
Напомним, на Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.