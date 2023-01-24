Украина увеличила производство электроэнергии, но дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Последняя атака россиян 14 января существенно повредила несколько энергоблоков тепловых электростанций. Производство электроэнергии на рабочих электростанциях не может полностью покрыть потребление. Поэтому и возникает дефицит электричества.

Благодаря тому, что Укрэнерго восстановило линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах расположено большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, отключения света происходят по команде «Укрэнерго» и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело.