Во временно оккупированном Мариуполе сменился так называемый «мэр». Главарь «ДНР» Денис Пушилин назначил «смотрящим» Олега Моргуна, осужденного на 11 лет.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

- Гайки прикручивают сильнее, а о «демократии» можно вообще забыть. Мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей. Пушилин издал приказ о назначении так называемым «мэром» Мариуполя Олега Моргуна, говорится в сообщении.

Указано, что Моргун бывший и. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области, он в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации «ДНР», впрочем ему удалось бежать на оккупированную территорию.

— Назначение Моргунова говорит о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован. Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал «зеленый свет» мародерству. Именно он с приспешниками делали «наводку» для обстрелов при наступлении на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которые предназначались для эвакуации жителей, – объяснили в горсовете.

Ранее сообщалось, что на стене казармы, где располагаются российские военные, во временно оккупированном Мариуполе появилась надпись «Слава ВСУ».