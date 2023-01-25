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Генеральный прокурор Андрей Костин в среду, 25 января, подписал приказы об увольнении по собственному желанию с занимаемых должностей пяти областных прокуроров.
О том, что подписал соответствующий указ, сообщили сегодня в Telegram-канале Офиса Генпрокурора.
Речь идет о руководителях Запорожской (Виктора Приходько), Кировоградской (Владимира Твердохлеба), Полтавской (Антона Столетнего), Сумской (Алексея Тубильце) и Черниговской (Сергея Василиса) областных прокуратур. Все написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении председателей пяти областных военных администраций - Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.
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Генеральный прокурор Андрей Костин в среду, 25 января, подписал приказы об увольнении по собственному желанию с занимаемых должностей пяти областных прокуроров.
О том, что подписал соответствующий указ, сообщили сегодня в Telegram-канале Офиса Генпрокурора.
Речь идет о руководителях Запорожской (Виктора Приходько), Кировоградской (Владимира Твердохлеба), Полтавской (Антона Столетнего), Сумской (Алексея Тубильце) и Черниговской (Сергея Василиса) областных прокуратур. Все написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении председателей пяти областных военных администраций - Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.