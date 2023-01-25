В Одесской области из-за низких лимитов потребление населения получает лишь 15% электроэнергии.

Об этом компания ДТЭК сообщила 25 января.

Так, лимиты от «Укрэнерго» покрывают только 48% всех потребностей Одесщины, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу. Поэтому люди в регионе имеют свет около 6 часов в сутки.

Остальное электричество необходимо для работы критической инфраструктуры и важных промышленных предприятий.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов дронов по энергообъектам — в частности, в Одесской области.

Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС находятся под оккупацией. Кроме этого, на оккупированных южанах расположено большинство ветровых и солнечных электростанций. Остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, что в Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания. В этой связи растет и дефицит мощности.