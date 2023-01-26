По данным на утро 26 января, украинские военные ликвидировали в сутки 780 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 тысячи 860 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 26 января Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе «Шахед».
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По данным на утро 26 января, украинские военные ликвидировали в сутки 780 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 тысячи 860 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 26 января Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе «Шахед».