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В ночь на 26 января Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе «Шахед».

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131». Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. ьПо предварительным данным, противник применил 24 «Шахеда». Все 24 уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Подавляющее большинство дронов-камикадзе было уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования «Центр».

В Киевской городской военной администрации сообщили о сбитии над Киевом около 15 «Шахедов».

«Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры», — сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.