ПриватБанк и коммунальное предприятие «Одестранспарксервис» реализовали совместный проект оплаты услуг по парковке через Приват24 на площадках для платной парковки.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что совершить транзакцию можно в несколько кликов: открыть приложение Приват24 и отсканировать QR-код, размещенный на информационных табличках площадок для платной парковки.
При первой транзакции следует указать марку и номер транспортного средства.
Как сообщили в ПриватБанке, обмен данными по уплате настроен в режиме реального времени. Информацию об уплате и продолжительности инспекторы по парковке Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета получают сразу. Следовательно, водитель может не волноваться о штрафах или предупреждениях.
На старте проекта оцифровки одесских парковочных мест клиенты ПриватБанка имеют возможность оплатить через Privat24 услуги по парковке по следующим локациям:
Список площадок для платной парковки с возможностью онлайн расчетов через Privat24 будет постоянно увеличиваться.
Ранее сообщалось, что на сессии городского совета будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий управления транспорта. Ему хотят поручить заниматься организацией парковок и соблюдением правил парковки.
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ПриватБанк и коммунальное предприятие «Одестранспарксервис» реализовали совместный проект оплаты услуг по парковке через Приват24 на площадках для платной парковки.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что совершить транзакцию можно в несколько кликов: открыть приложение Приват24 и отсканировать QR-код, размещенный на информационных табличках площадок для платной парковки.
При первой транзакции следует указать марку и номер транспортного средства.
Как сообщили в ПриватБанке, обмен данными по уплате настроен в режиме реального времени. Информацию об уплате и продолжительности инспекторы по парковке Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета получают сразу. Следовательно, водитель может не волноваться о штрафах или предупреждениях.
На старте проекта оцифровки одесских парковочных мест клиенты ПриватБанка имеют возможность оплатить через Privat24 услуги по парковке по следующим локациям:
Список площадок для платной парковки с возможностью онлайн расчетов через Privat24 будет постоянно увеличиваться.
Ранее сообщалось, что на сессии городского совета будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий управления транспорта. Ему хотят поручить заниматься организацией парковок и соблюдением правил парковки.