За прошедшие сутки харьковские нацгвардейцы уничтожили из ПЗРК вражеский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

По словам начальника службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения НГУ, 26 января около 10:40 утра огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели.

С ПЗРК «Игла-1» одновременно было осуществлено 2 пуска ракет по вертолетам Ми-24. Один вертолет был обезврежен, второй поражен.

— Этот вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению наших подразделений. Он может маневрировать, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя, - рассказал наводчик ПЗРК, нацгвардеец Антон.

Ми-24 – советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик и боевая поддержка пехоты. Один из самых быстрых ударных вертолетов в мире, предназначенный для опрокидывания живой силы и ее огневой поддержки на поле боя.

Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.