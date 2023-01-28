По данным на утро субботы, 28 января, украинские военные ликвидировали в сутки 800 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 тысяч 510 военных.
Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 28.01 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили 13 районов сосредоточения вражеских войск.
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Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
По данным на утро субботы, 28 января, украинские военные ликвидировали в сутки 800 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 тысяч 510 военных.
Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 28.01 ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ поразили 13 районов сосредоточения вражеских войск.