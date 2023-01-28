В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях.
Каждый из них проведет от 10 до 15 лет за решеткой, сообщает пресс- служба СБУ.
«В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок», — пишет СБУ.
Боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа страны-агрессора и участвовали в штурме городов на востоке и юге Украины. Каждого из них взяли в плен еще в прошлом году.
«По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание сроком от 10 до 15 лет заключения», - добавляет пресс-служба.
Среди осужденных:
Напомним, в 2022 году в Николаевской области было направлено в суд 82 уголовных дела в отношении коллаборантов. Еще 7 дел было передано в 2023 году.
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В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях.
Каждый из них проведет от 10 до 15 лет за решеткой, сообщает пресс- служба СБУ.
«В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок», — пишет СБУ.
Боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа страны-агрессора и участвовали в штурме городов на востоке и юге Украины. Каждого из них взяли в плен еще в прошлом году.
«По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание сроком от 10 до 15 лет заключения», - добавляет пресс-служба.
Среди осужденных:
Напомним, в 2022 году в Николаевской области было направлено в суд 82 уголовных дела в отношении коллаборантов. Еще 7 дел было передано в 2023 году.