В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях.

Каждый из них проведет от 10 до 15 лет за решеткой, сообщает пресс- служба СБУ.

«В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок», — пишет СБУ.

Боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа страны-агрессора и участвовали в штурме городов на востоке и юге Украины. Каждого из них взяли в плен еще в прошлом году.

«По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание сроком от 10 до 15 лет заключения», - добавляет пресс-служба.

Среди осужденных:

мужчина, присоединившийся к боевикам в 2015 году. После полномасштабного вторжения он воевал против наших воинов в районе селения Пески, где и попал в плен;

командир гранатометного подразделения «народной милиции «ДНР», участвовавшего в боевых действиях в Запорожском направлении;

боевик, состоявший в составе «100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса» России. Занимался ремонтом и обслуживанием вражеской техники.

Напомним, в 2022 году в Николаевской области было направлено в суд 82 уголовных дела в отношении коллаборантов. Еще 7 дел было передано в 2023 году.