Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, контрразведчик с помощью ударного дрона уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое россиян получили ранения.
Защитникам удалось не только восполнить потери россиян, но и спасти раненого бойца.
«Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина», — говорится в сообщении.
Ранее нацгвардейцы рассказали, как «Иглой» уничтожили ударный вертолет РФ.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, контрразведчик с помощью ударного дрона уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое россиян получили ранения.
Защитникам удалось не только восполнить потери россиян, но и спасти раненого бойца.
«Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина», — говорится в сообщении.
Ранее нацгвардейцы рассказали, как «Иглой» уничтожили ударный вертолет РФ.