Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, контрразведчик с помощью ударного дрона уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое россиян получили ранения.

Защитникам удалось не только восполнить потери россиян, но и спасти раненого бойца.

«Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина», — говорится в сообщении.

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