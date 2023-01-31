Художник из Ровно Константин Качановский создал в Херсоне стенопись «россия здесь НИКОГДА!».

Соответствующее фото опубликовала Ровенская областная военная администрация.

На мурале изображена девочка, стирающая герб России – золотого двуглавого орла, – и надпись: «россия здесь НИКОГДА».

Вероятно, рисунок изобразили на стене одной из жилых многоэтажек Херсона.

Константин Качановский – известный хедожник из Ровно. В родном городе он создал немало рисунков, самый известный из которых – «Красавица терпеть не будет». На нем изображена девушка с пулеметом, символизирующая Украину. Создан он был как ответ на слова президента России Владимира Путина: «Нравитса, не нравитса – терпи, моя красавица».

Напомним, в Николаеве появился новый мурал: на стене одного из зданий города изображена яркая птица, которая крыльями окутывает Украину.