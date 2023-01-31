В пятиэтажке Николаева, которую российские оккупационные войска обстреляли в ночь на 11 ноября, на стене разрушенного дома уцелели и продолжали работать часы.

Об этом рассказала волонтер Леся Рудченко на своей Instagram-странице.

– Я оставлю здесь и в сердце. Потому что увидела это воочию. И это уже не стереть. Часы Николаева. Он не стоит, он считает минуты до победы. Как и мы не стоим, мы живы и будем жить. Потому что мы сильны и стойки, как шкаф в Бородянке, как ваза с фруктами в Днепре, как Часы Николаева!, – написала она.