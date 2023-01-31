Десантники николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили штурм противника нескольких позиций возле Марьинки, нанеся врагу существенные потери.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Российская пехота пыталась незаметно приблизиться к позициям украинских десантников, чтобы штурмом захватить их.

— Коварство замысла врага заключалось в том, что в это же время он непрерывно атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии, – рассказали в бригаде.

На этом же участке российский штурмовой отряд пытался подойти к украинским позициям «тихо» без огневой помощи своей арты.

— Впрочем, аэроразведка николаевских десантников не дремала – движение противника было вовремя обнаружено и нанесено по нему огневое поражение с активным применением сброса боеприпасов с дронов. Это привело к тому, что враг уже на подступах к нашему переднему краю понес потери, – добавили там.

После этого николаевские бойцы отработали по оккупантам из стрелкового вооружения и гранатометов.

— Понеся значительные потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты скрылись, бросив на поле боя своих погибших, – добавили в бригаде.

Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вместе с 503 отдельным батальоном морской пехоты 15 января уничтожили штурмовую колонну военных РФ возле Водяного Донецкой области.