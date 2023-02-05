Бойцы николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского отработали по оккупантам на Донецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице бригады в Facebook.

— Воины 501 отдельного батальона морской пехоты искусно отправляют оккупантов за российским кораблем. Так, в Донецкой области экипажи БПЛА морпехов ювелирно отработали по российским солдатам и доставили им билеты на концерт кобзона, – говорится в сообщении.