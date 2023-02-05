В Донецкой области украинские военные выявили позиции оккупантов и атаковали их с помощью дронов. Часть россиян получили ранения или были ликвидированы.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
- В Донецкой области экипажи БПЛА морпехов ювелирно отработали по российским солдатам, - говорится в сообщении.
Это результат работы воинов 501 отдельного батальона морской пехоты.
Напомним, что российские военные на этой неделе всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, однако получили отпор.
В Донецкой области украинские военные выявили позиции оккупантов и атаковали их с помощью дронов. Часть россиян получили ранения или были ликвидированы.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
- В Донецкой области экипажи БПЛА морпехов ювелирно отработали по российским солдатам, - говорится в сообщении.
Это результат работы воинов 501 отдельного батальона морской пехоты.
Напомним, что российские военные на этой неделе всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, однако получили отпор.